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В храмах возрастом тысячи лет по всему миру на фресках находят борсетку: археологи разобрались в ее предназначении

В храмах возрастом тысячи лет по всему миру на фресках находят борсетку: археологи разобрались в ее предназначении

Археологи находят изображение современного предмета в руинах Турции, Мексики и Южной Америки. На фресках возрастом многие тысячи лет заметен словно предмет из будущего по виду напоминающий борсетку, притом все рисунки похожи друг на друга как две капли воды.

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Комментарии
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ЛЦ
Леонид Цымбал
Изображены космонавты, которые держат в руке важный предмет для себя в барсетке, но загадочный для племени...
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15 час.
Михаил Васильев
Почему барсетка? Это скорее горшочек с углями, чтобы было, чем костёр разжигать!
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12 час.
A
Antanas
Гадантй много но это делу не мешает.👍👍👍👍👍.
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11 час.

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