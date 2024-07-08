В храмах возрастом тысячи лет по всему миру на фресках находят борсетку: археологи разобрались в ее предназначении

Археологи находят изображение современного предмета в руинах Турции, Мексики и Южной Америки. На фресках возрастом многие тысячи лет заметен словно предмет из будущего по виду напоминающий борсетку, притом все рисунки похожи друг на друга как две капли воды.
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