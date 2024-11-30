Как собрать идеальную команду? Советы, которые изменят ваш бизнес!

Что такое команда в бизнесе? Типология команд «Когда все двигаются вперёд совместными усилиями, успех приходит сам собой», — говорил в своё время американский промышленник и основатель компании Ford Motor Company Генри Форд, и нужно отдать ему должное, потому что успех компании без команды возможен лишь отчасти.