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«Финикс» официально продлил контракт с Деандре Эйтоном

«Финикс» официально продлил контракт с Деандре Эйтоном

«Финикс» сохранил центрового Деандре Эйтона (23 года, 211 см). Эйтон 1 июля стал ограниченно свободным агентом и через несколько дней получил максимальный 4-летний контракт на 133 миллиона долларов от «Индианы».

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