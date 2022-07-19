«Финикс» официально продлил контракт с Деандре Эйтоном

«Финикс» сохранил центрового Деандре Эйтона (23 года, 211 см). Эйтон 1 июля стал ограниченно свободным агентом и через несколько дней получил максимальный 4-летний контракт на 133 миллиона долларов от «Индианы».
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