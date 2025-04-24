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Появились новые кадры полета прототипа перспективного китайского истребителя следующего поколения

Появились новые кадры полета прототипа перспективного китайского истребителя следующего поколения

Новый истребитель «Цзянь-36» заходит на посадку / © Weibo На последних снимках, сделанных в момент посадки прототипа китайского боевого самолета шестого поколения, который, предположительно, носит название J-36 («Цзянь-36»), хорошо видно три двигателя и двухместную кабину для членов экипажа, сидящих бок о бок.

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