Несложные упражнения, которые помогут похудеть и привести в тонус мышцы и связки

Статические или изометрические упражнения представляют собой особую гимнастику, которая позволит эффективно избавиться от лишнего веса, подкорректировать фигуру и приобрести осанку, стать физически сильным и выносливым.
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