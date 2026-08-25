Страна воюет, а мы гонимся за видимостью богатой жизни? Политолог Ухов предупредил: "Поколение отравлено"

Для русской молодежи характерно восприятие коррупции как нормы жизни. Социологи заговорили о кризисе доверия молодых русских к государственным и общественным институтам, а также о заметном снижении значимости ценностей служения государству и обществу, пишет "Независимая газета".
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