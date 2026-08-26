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Опрос OKX: студенты хотят изучать криптовалюты, но делают это в социальных сетях

Опрос OKX: студенты хотят изучать криптовалюты, но делают это в социальных сетях

Согласно проведенному по заказу криптобиржи OKX исследованию, хотя большинство американских студентов колледжей хотят, чтобы в учебных заведениях преподавали криптовалюты и блокчейн, в отсутствие таких курсов социальные сети остаются для них основным источником информации о криптовалютах.

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