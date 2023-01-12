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Как же в таком случае совместить нежелание корячиться под потолком и стремление поспеть за модными тенденциями в светотехнике

Как же в таком случае совместить нежелание корячиться под потолком и стремление поспеть за модными тенденциями в светотехнике

﻿﻿Вешать потолочные светильники самостоятельно – не самая приятная работа для простого обывателя. Обычно выбранные во время ремонта световые шедевры висят в наших квартирах до следующей смены.

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