Молодежь Бобруйской епархии приняла участие в Национальном этапе Международного конкурса исследовательских и творческих литер...

Молодежь Бобруйской епархии приняла участие в Национальном этапе Международного конкурса исследовательских и творческих литературных работ ´Духовный свет´19 апреля 2024 года учащиеся Бобруйских средних школ и воскресных школ при храмах г.
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