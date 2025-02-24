Депутат Лантратова предложила расширить действие карты «Серебряный возраст»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила главе Минтруда Антону Котякову предложение выпустить карту «Серебряный возраст» для всех жителей России, достигших 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.
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