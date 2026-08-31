В Севастополе студенческим семьям начнут выплачивать 300 тысяч рублей при рождении ребенка

На заседании правительства Севастополя рассмотрели новую меру поддержки студенческих семей.С 1 января 2026 года студенческим семьям будут выплачивать 300 тысяч рублей.
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