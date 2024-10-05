Пожар в Бельцах: Два газовых баллона стали причиной взрыва

Вечером в пятницу в одном из домовладений в муниципии Бельцы произошел пожар. По словам пресс-секретаря Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилианы Пушкашу, два газовых баллона стали причиной взрыва, сообщает Teleradio-Moldova.
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