Пожар в Бельцах: Два газовых баллона стали причиной взрыва

Вечером в пятницу в одном из домовладений в муниципии Бельцы произошел пожар. По словам пресс-секретаря Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилианы Пушкашу, два газовых баллона стали причиной взрыва, сообщает Teleradio-Moldova.