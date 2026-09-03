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Пейзаж «Мост в Швейцарии» Ольги Делла-Вос-Кардовской: композиция и цвет

Пейзаж «Мост в Швейцарии» Ольги Делла-Вос-Кардовской: композиция и цвет

2 сентября — день рождения художницы Ольги Делла-Вос-Кардовской, появившейся на свет в 1875 году. Третьяковская галерея к этой дате рассказала о ее творческой манере и пейзаже «Мост в Швейцарии» из своего собрания.

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