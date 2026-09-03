Пейзаж «Мост в Швейцарии» Ольги Делла-Вос-Кардовской: композиция и цвет

2 сентября — день рождения художницы Ольги Делла-Вос-Кардовской, появившейся на свет в 1875 году. Третьяковская галерея к этой дате рассказала о ее творческой манере и пейзаже «Мост в Швейцарии» из своего собрания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Во Владивостоке о...
- ЕМ Почему иностранцы...
- Новая жизнь округ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым