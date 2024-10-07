Путин всегда впереди

Сегодня Президенту России Владимиру Владимировичу Путину исполняется 72 года. Редакция УтроNews поздравляет Главу государства и хочет напомнить читателям, почему Путин, вне зависимости от того, нравится он кому-то, или нет, давно и прочно вписал свое имя в историю не только российской, но и мировой политики.