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Манчини привел Италию к победе на дебютном Евро/ЧМ. Игроком он дважды вылетал в полуфинале

Сборная Италии обыграла Англию (1:1, 3:2 по пенальти) в финале Евро-2020. Таким образом, Роберто Манчини привел команду к победе на своем дебютном крупном турнире в качестве главного тренера.

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