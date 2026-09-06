Взявшие золото на турнире в Токио Бойкова и Козловский оценили свое выступление

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Завоевавшие золотые медали в соревнованиях спортивных пар на проходящем в Токио турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский оценили свое первое после допуска к международным состязаниям выступление.