Взявшие золото на турнире в Токио Бойкова и Козловский оценили свое выступление

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Завоевавшие золотые медали в соревнованиях спортивных пар на проходящем в Токио турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский оценили свое первое после допуска к международным состязаниям выступление.
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