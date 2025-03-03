Перемирие без мира: зачем Макрон предложил ввести на Украине мораторий на воздушные и морские бои

Париж и Лондон предлагают установить на Украине частичное перемирие. Как сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, план заключается в объявлении моратория на боевые действия в воздухе и на море, а также на удары по энергетике.
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