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"Орёл и ястреб": пророчества старца Нектария о России и США заставили задуматься

"Орёл и ястреб": пророчества старца Нектария о России и США заставили задуматься

Имя преподобного Нектария Оптинского (1853–1928) — последнего старца Оптиной пустыни — по‑прежнему окружено легендами.

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