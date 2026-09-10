Дмитрий Шнякин: «Деньги «Газпрома» полились дальше по РПЛ, помогая некоторым клубам выжить. «Зенит» как «Бавария» – запускает деньги»

Комментатор Дмитрий Шнякин высказался о бюджете « Зенита ». «Деньги « Газпрома », благодаря разнообразным трансферам, полились дальше по РПЛ , помогая некоторым клубам выжить.
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