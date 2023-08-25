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Российские велогонщики Кирильцев и Кузнецов выиграли золото на ЧМ среди юниоров

Российские велогонщики Никита Кирильцев и Руслан Кузнецов одержали победы на юниорском чемпионате мира по велотреку в Колумбии.

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