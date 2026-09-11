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Регионы России

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Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов перенес операцию на колене

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов перенес операцию на колене

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Дмитрий Баринов успешно перенес плановую операцию на коленном суставе, сообщает пресс-служба московского клуба.

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