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Глава Strive прогнозирует доходность биткоина около 50% в год до 2030 года

Глава Strive прогнозирует доходность биткоина около 50% в год до 2030 года

Генеральный директор Strive Мэтт Коул заявил, что биткоин способен показывать среднегодовую доходность около 50% вплоть до 2030 года.

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