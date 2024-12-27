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Царьград

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Донецкий фронт продолжает динамичное развитие – наши войска движутся вперёд даже, казалось бы, на забуксованных позициях.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Согласен, но это одно и то же. 😀
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14 час.
СБ
Сергей Бунцов
В будущем ещё БПНА (наземные) появятся вместо живых воинов.
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10 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Дай Бог! Скорее бы эту мразь бандеровскую стереть с лица Земли!
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8 час.

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