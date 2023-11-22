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Советник Нетаньяху рассказал подробности сделки с ХАМАС по заложникам

На данный момент информации по обмену израильских заложников с двойным гражданством в рамках сделки между палестинским движением ХАМАС и Израилем нет, однако не исключено, что среди них могут оказаться такие лица, заявил в беседе с РЕН ТВ советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

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