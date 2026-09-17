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Молодому врачу в Барнауле удалось отменить незаконное увольнение

Молодому врачу в Барнауле удалось отменить незаконное увольнение

Отстоять права молодому специалисту помогла депутат Алтайского Законодательного Собрания В Барнауле завершилась непростая история с увольнением врача-терапевта Натальи Т.

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