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Курс на космос: в Плесецке успешно запустили «Союз» с военным спутником

Курс на космос: в Плесецке успешно запустили «Союз» с военным спутником

18 сентября с космодрома Плесецк в интересах Минобороны РФ Космические войска провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.

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