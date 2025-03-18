Праздник в детском саду.

На улице еще лежит снег, а по календарю уже весна! И это прекрасное время года открывает женский праздник!8 марта в детском саду - самый трогательный и нежный праздник! Он посвящен самым милым и нежным, любимым и родным мамам!Выступление на празднике в детском саду - лучший подарок, который мамы могут получить от своих детей.
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