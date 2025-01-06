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Анчелотти о Модриче после 5:0 с «Депортива Минера»: «Подарок для футбола. Он готовится к таким матчам как к финалу – важный пример для молодежи»

Ранее «Реал» одержал разгромную победу над «Депортива Минера» (5:0) в матче 1/16 финала Кубка Испании.

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