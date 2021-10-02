Донбасс Сегодня

98 подписчиков

Жители Китая назвали Путина мировым секс-символом

Жители Китая назвали Путина мировым секс-символом

Жители Китая обратили внимание на крепкое здоровье российского президента Владимира Путина и назвали его мировым секс-символом, об этом пишут в китайской социальной сети WeChat.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх