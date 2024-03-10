Погибшим лидерам ЧВК "Вагнер" Пригожину и Уткину могут установить памятник

В одном из мест памяти "музыкантов" может появиться монумент в честь основателя и руководителя частной военной компанииПамятник Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину может появиться в Горячем Ключе Краснодарского края, где находится часовня и кладбище ЧВК "Вагнер".
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