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Харден по ходу сезона консультировался на предмет обмена из «Нетс», но клубу говорил, что планирует остаться

Звездный защитник Джеймс Харден по ходу сезона-2021/22 консультировался с различными агентами на предмет обмена из «Нетс», при этом в самом клубе говорил, что планирует остаться на длительный период.

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