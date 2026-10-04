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Татар-информ

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«Нефтехимик» на своем льду не без труда взял верх над «Сибирью»

«Нефтехимик» на своем льду не без труда взял верх над «Сибирью»

Фото: hcnh.ru Нижнекамский «Нефтехимик» на своем льду не без труда обыграл «Сибирь» из Новосибирска со счетом 3:2.

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