Хроники декоммунизации: телеграфы, мосты и всё-всё

Об атаках на киевские мосты сказано много, каждый день – новые новости. У гетманских паника, трафик по 100 тысяч машин в сутки периодически останавливается, перетоки верениц авто во время «инженерных оценок повреждений» парализуют город, такси по паре тысяч гривен, на повестке дня создание паромных переправ и понтонных ниток.