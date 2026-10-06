Об атаках на киевские мосты сказано много, каждый день – новые новости. У гетманских паника, трафик по 100 тысяч машин в сутки периодически останавливается, перетоки верениц авто во время «инженерных оценок повреждений» парализуют город, такси по паре тысяч гривен, на повестке дня создание паромных переправ и понтонных ниток.
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Хiхлы счастливые, однако люди.
Мечтали воюватi з россiйской армiей - мрія збулася.
Радуются поди, це ж пэрэмога.
Я бы мосты Днепра не разрушал, а по Банковой всё бы стёр в пепел и никогда не останавливал, а оставил бы как музей бандеровского фашистского нацизма в напоминание потомкам о зверствах евреев на Украине.
Ни разу не объяснили,как это сказывается на прогресс в боевых действиях.