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Антифашист

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Донецку прекратили давать воду. Многие её не видели уже 2 месяца. Власти ДНР отмалчиваются, игнорируя катастрофу

Донецку прекратили давать воду. Многие её не видели уже 2 месяца. Власти ДНР отмалчиваются, игнорируя катастрофу

Обещания властей ДНР увеличить напор воды в дни её подачи так и остались обещаниями. Более того, ситуация с водоснабжением в регионе достигла критической точки: целые города, включая Донецк, уже несколько недель остаются без воды во многих районах.

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