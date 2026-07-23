Донецку прекратили давать воду. Многие её не видели уже 2 месяца. Власти ДНР отмалчиваются, игнорируя катастрофу

Обещания властей ДНР увеличить напор воды в дни её подачи так и остались обещаниями. Более того, ситуация с водоснабжением в регионе достигла критической точки: целые города, включая Донецк, уже несколько недель остаются без воды во многих районах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии