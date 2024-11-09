Съемки сериала «Неземная» Дарьи Мороз подошли к концу: что ждать зрителям?

Онлайн-кинотеатр KION и продюсерская компания «Марс Медиа» сообщают о завершении съемок сериала «Неземная» — новой режиссерской работы актрисы Дарьи Мороз («Клиника счастья», «Содержанки», «Секс до и после»).
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