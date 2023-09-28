ТАКТИЧЕСКИМ ЯДЕРНЫМ ЗАРЯДАМ ПРИГОТОВИТЬСЯ: О ЧЁМ ГОВОРИТ ПЕРЕДАЧА РАКЕТ ATACMS УКРАИНЕ

Мы воюем уже не с украинцами, а с живыми мертвецами-зомби, в которых их превратили пиндосы, скорее всего не без помощи биолабораторий.

РОССИЯ, - "одеваем на "ИСКАНДЕРЫ" ядерную "рубашку" и берем под прицел всю Европу с американскими войсками!!!. Первая американская ракета в нашу сторону с украинского националистического логова, - и два Искандера на Киев!!!👍😇😡👌😱😣😎.

Вик Норд

Вы неправы,это не классическая гражданская война,это СВО против другой страны(пусть и бывшая когда то Русью)и люди там проживающие ОТКАЗАЛИСЬ от своих корней,и связей,по этому НИКАК не могут быть русскими(несмотря генетику),КАТЕГОРИЧЕСКИ(Кадыров на 99% более русский чем они),вы поглядите на записи пленных хохлов,они ВСЕ,плачутся что оружие плохое,власть продажна,тупые командиры посылают их на смерть...,но НИ ОДИН не сожалеет что убивает русских,донецких и крымских сепаров,что его обманули бандеровцы,и америкосы,что он таки русский,просто заблудился...,НИ ОДИН!!!