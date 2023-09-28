Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Вик Норд
    Да,согласен,наказания без вины не бывает,факт...,но реально НИКТО армяшек и не спрашивал,как на Украине в своё время ...А была ли Армения?
  • Вик Норд
    Каким образом?И КТО это ей даст сделать?Вы на географическую карту враждебного пространства ЕвроСоюза глядели?Где Сер...Александр Вучич: ...
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    Вы неправы,это не классическая гражданская война,это СВО против другой страны(пусть и бывшая когда то Русью)и люди та...ТАКТИЧЕСКИМ ЯДЕРН...

ТАКТИЧЕСКИМ ЯДЕРНЫМ ЗАРЯДАМ ПРИГОТОВИТЬСЯ: О ЧЁМ ГОВОРИТ ПЕРЕДАЧА РАКЕТ ATACMS УКРАИНЕ

ТАКТИЧЕСКИМ ЯДЕРНЫМ ЗАРЯДАМ ПРИГОТОВИТЬСЯ: О ЧЁМ ГОВОРИТ ПЕРЕДАЧА РАКЕТ ATACMS УКРАИНЕ

США раз за разом поднимает ставки в геополитической игре, ставка в которой - их мировое господство. Россия отвечает ударами по Украине, не создавая угроз непосредственно Вашингтону.

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Комментарии
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Лидия
Мы воюем уже не с украинцами, а с живыми мертвецами-зомби, в которых их превратили пиндосы, скорее всего не без помощи биолабораторий.
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3 час.
Александр Чумак
РОССИЯ, - &quot;одеваем на &quot;ИСКАНДЕРЫ&quot; ядерную &quot;рубашку&quot; и берем под прицел всю Европу с американскими войсками!!!. Первая американская ракета в нашу сторону с украинского националистического логова, - и два Искандера на Киев!!!👍😇😡👌😱😣😎.
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3 час.
Вик Норд
Вы неправы,это не классическая гражданская война,это СВО против другой страны(пусть и бывшая когда то Русью)и люди там проживающие ОТКАЗАЛИСЬ от своих корней,и связей,по этому НИКАК не могут быть русскими(несмотря генетику),КАТЕГОРИЧЕСКИ(Кадыров на 99% более русский чем они),вы поглядите на записи пленных хохлов,они ВСЕ,плачутся что оружие плохое,власть продажна,тупые командиры посылают их на смерть...,но НИ ОДИН не сожалеет что убивает русских,донецких и крымских сепаров,что его обманули бандеровцы,и америкосы,что он таки русский,просто заблудился...,НИ ОДИН!!!
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2 час.

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