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KLA Corporation отчиталась за IV квартал и 2026 финансовый год: выручка достигла $13,58 млрд

KLA Corporation отчиталась за IV квартал и 2026 финансовый год: выручка достигла $13,58 млрд

Один из ведущих мировых производителей оборудования и систем контроля полупроводникового производства KLA Corporation (NASDAQ: KLAC) 28–29 июля 2026 года обнародовал финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2026 финансовый год, завершившийся 30 июня.

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