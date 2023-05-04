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30 апреля в 20:10 по рапануйскому времени на катамаране «Russian Ocean Way

30 апреля в 20:10 по рапануйскому времени на катамаране «Russian Ocean Way

30 апреля в 20:10 по рапануйскому времени на катамаране «Russian Ocean Way - TION» сломались два рулевых устройства из-за взаимодействия с сильным ветром.

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