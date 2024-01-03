Власти Турции решили не спешить с ратификацией членства Швеции в НАТО

Конкретная дата, в которую Анкара заявит о ратификации членства Швеции в НАТО в рамках голосования, запланированного в рамках Генеральной Ассамблеи Великого национального собрания (парламента) Турции, к настоящему моменту не была определена.
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