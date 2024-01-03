Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 736 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Елисеева
    Модно сейчас-сфоткал, убил, искалечил-извинилсяЖитель Белгорода ...
  • lidatima46 Тимощук
    У нас ТВ  похоже  не считается  с мнением  народа       Ведь    в России много   молодых  талантливых   артистов  Нет...Орбакайте и Варум...
  • Владимир Моргунов
    ..если не попасть к врачу (обычная практика) напрямую к главе. У того все необходимое-под рукой....Голикова поручила...

Власти Турции решили не спешить с ратификацией членства Швеции в НАТО

Власти Турции решили не спешить с ратификацией членства Швеции в НАТО

Конкретная дата, в которую Анкара заявит о ратификации членства Швеции в НАТО в рамках голосования, запланированного в рамках Генеральной Ассамблеи Великого национального собрания (парламента) Турции, к настоящему моменту не была определена.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх