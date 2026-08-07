MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Основатель Real Vision: когда машины возьмут на себя экономику, крипта останется единственным каналом для платежей

Основатель Real Vision: когда машины возьмут на себя экономику, крипта останется единственным каналом для платежей

Раул Пал, основатель Real Vision, заявил, что в течение примерно двух лет большая часть мировой экономической активности будет происходить без участия человека — ИИ-агенты станут самостоятельно заключать сделки, брать займы и рассчитываться друг с другом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии