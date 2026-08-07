Основатель Real Vision: когда машины возьмут на себя экономику, крипта останется единственным каналом для платежей

Раул Пал, основатель Real Vision, заявил, что в течение примерно двух лет большая часть мировой экономической активности будет происходить без участия человека — ИИ-агенты станут самостоятельно заключать сделки, брать займы и рассчитываться друг с другом.
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