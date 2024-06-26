На Ботанической раскроют секреты хакеров

Музей криптографии (Ботаническая ул., 25, стр. 4) приглашает на встречи дискуссионного киноклуба. — Клуб будет местом встречи для неформального общения и обсуждения тем, связанных с криптографией, кибербезопасностью и новыми цифровыми технологиями, — рассказали в пресс-службе музея.