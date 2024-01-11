Ликсутов: проезд в метро и МЦК в Москве можно оплатить через СБП

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов дал старт открытому тестированию оплаты проезда в метро через Систему быстрых платежей - СБП.
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