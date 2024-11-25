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В Кремле прокомментировали слова сторонников Трампа о "мирном плане"

В Кремле прокомментировали слова сторонников Трампа о "мирном плане"

РИА Новости/Кирилл Зыков Сторонники избранного президента США Дональда Трампа говорят о мирном плане по Украине, в то время, как представители уходящей администрации Белого дома продолжают провокационные заявления, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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