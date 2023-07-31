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Olimpbet подарил шымкентцам незабываемый футбольный праздник

Olimpbet подарил шымкентцам незабываемый футбольный праздник

Большим событием для жителей Шымкента стало открытие фестиваля «Футбол жолы». Тысячи болельщиков увидели главные футбольные награды страны, отлично провели время и унесли в сердцах гордость за спортсменов, которые писали историю казахстанского футбола.

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