Olimpbet подарил шымкентцам незабываемый футбольный праздник

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Большим событием для жителей Шымкента стало открытие фестиваля «Футбол жолы». Тысячи болельщиков увидели главные футбольные награды страны, отлично провели время и унесли в сердцах гордость за спортсменов, которые писали историю казахстанского футбола.