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Культуромания

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Анна Пересильд рассказала, как получила роль в сериале «Слово пацана»

Анна Пересильд рассказала, как получила роль в сериале «Слово пацана»

Актриса Анна Пересильд призналась, что попала в сериал «Слово пацана» почти случайно. О том, как ей досталась роль в нашумевшем проекте она рассказала в интервью для YouTube-канала Лауры Джугелии «FAMETIME TV».

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Natalia Ivanova
Если дочурка пошла по мамашкиным следам - у ней &quot;великое&quot; будущее.
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