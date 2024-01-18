Анна Пересильд рассказала, как получила роль в сериале «Слово пацана»

Актриса Анна Пересильд призналась, что попала в сериал «Слово пацана» почти случайно. О том, как ей досталась роль в нашумевшем проекте она рассказала в интервью для YouTube-канала Лауры Джугелии «FAMETIME TV».
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