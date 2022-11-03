Daily Storm

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Медведев предрек новый раздел Польши накануне Дня народного единства

Медведев предрек новый раздел Польши накануне Дня народного единства

Зампред Совбеза осудил польские власти за возведение забора из колючей проволоки на границе с РоссиейЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев осудил решение Польши возвести забор из колючей проволоки на границе с РФ.

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