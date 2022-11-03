Медведев предрек новый раздел Польши накануне Дня народного единства

Зампред Совбеза осудил польские власти за возведение забора из колючей проволоки на границе с РоссиейЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев осудил решение Польши возвести забор из колючей проволоки на границе с РФ.
Зампред Совбеза осудил польские власти за возведение забора из колючей проволоки на границе с РоссиейЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев осудил решение Польши возвести забор из колючей проволоки на границе с РФ.
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