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Акция протеста оппозиции в Тбилиси завершилась шествием по улицам

Акция протеста оппозиции в Тбилиси завершилась шествием по улицам

В Тбилиси очередная акция протеста завершилась шествием, сообщает РИА Новости. По информации агентства, колонна митингующих, поддерживающих оппозицию, прошла по улицам города в среду утром, удаляясь от центра грузинской столицы.

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