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Епанчинцев о Лайпсике: «Большой любитель бани! После тренировки – первый в парилку. По всем русским традициям парился с веником и купелью»

В этом сезоне новосибирский клуб уступил «Салавату Юлаеву» (3-4) в серии первого раунда Кубка Гагарина.

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