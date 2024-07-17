Ростовчане озадачены странным смогом в небе над городом и запахом гари

О пожарах в городской черте или рядом ничего неизвестно, но о дымке сообщают и из соседних городов.С самого утра многие жители Ростова-на-Дону и некоторых расположенных поблизости городов сообщают в социальных сетях о дымке, которая отчётливо видна на горизонте, если смотреть вдаль.