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ИА Регнум

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Отставной адмирал ВМС США заявил, что обнаружил Атлантиду

Отставной адмирал ВМС США заявил, что обнаружил Атлантиду

Адмирал ВМС США в отставке Тим Галлодет утверждает, что, вероятно, нашел район в Атлантическом океане, где затонула легендарная Атлантида.

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